Viareggio | tartaruga liuto di 300 kg trovata morta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024)a due miglia di distanza dal faro del porto diun’enorme. L’esemplare della specie Dermochelys coriacea, la più grandedi mare esistente, era stata vista nuotare da alcuni giorni in quelle acque. Lo rende noto il Wwf, spiegando che una motovedetta della guardia di finanza è intervenuta sull’esemplare, del peso di circa 300 chili e lungo due metri,. Laaveva collo e pinna anteriore agganciati alla cima di un contrappeso subacqueo, che rendeva impossibile sollevarla dal fondo. I militari si sono dovuti immergere per liberare lae trainarla poi in porto dove una gru ha sollevato la carcassa. Laè stata trasferita all’istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa, che insieme con l’Arpat e l’Università di Siena la analizzerà per accertare la causa della morte.