Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 19:45 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA LAURENTINA TRAFFICO SCORREVOLE SU VIA PONTINA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI DA SEGNALARE UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLIALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI CI SONO CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA A1 TRA CEPRANO E PONTECORVO CODE PER TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI – ROMA A CAUSA DI DUE INCENDI A LABICO E GRICIGNANO RALLENTAMENTI FINO A 180 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 18. CI SONO QUINDI CODE SULLA STESSA VIA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI DA VIA COLOMBO E DA TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLE AUTOSTRADE PERCHÉ IN A1 ROMA NAPOLI, È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE. RESTANO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, CI SONO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 17. ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE ATTIVO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO SCORREVOLE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 120 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA -NAPOLI VIA CASSINO DA CLAUDIO DI FELICE E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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