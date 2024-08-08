Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 19:15 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO CON ROMA DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO, INFATTI, CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA APPIA ALLA LAURENTINA E PROSEGUENDO TRAFFICO INTENSO IN USCITA SU VIA PONTINA A CAUSA DELL’INCENDIO SU VIA PONTINA SOTTO IL PONTE DEL RACCORDO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18:15 - Servizio fornito da Astral. PROSEGUENDO ANCORA VERSO SUD, ATTENZIONE AD UN INCENDIO TRA CEPRANO E FROSINONE GENERA FUMO IN CARREGGIATA CON SCARSA VISIBILITÀ ANDIAMO SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, CI SONO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE ATTIVO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO SCORREVOLE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 120 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA -NAPOLI VIA CASSINO DA CLAUDIO DI FELICE E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 17:45 - ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE ATTIVO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO SCORREVOLE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 120 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA -NAPOLI VIA CASSINO DA CLAUDIO DI FELICE E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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