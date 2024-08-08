Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 17:45 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 17.20 DI FELICE CLAUDIO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: IN A1 Roma NAPOLI, È STATO SPENTO L’INCENDIO TRA L’A24 E Roma SUD, TRAFFICO SCORREVOLE FINO A VALMONTONE, QUI POI SI STA IN CODA VERSO NAPOLI PER UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI 4 VEICOLI. PROSEGUENDO ANCORA VERSO SUD, ATTENZIONE AD UN INCENDIO TRA CEPRANO E FROSINONE GENERA FUMO IN CARREGGIATA CON SCARSA VISIBILITÀ ANDIAMO SULLA A24 Roma TERAMO, PER LAVORI, CI SONO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 17:15 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 30 SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. 20 DI FELICE CLAUDIO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRDE: SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO, CANTIERE ATTIVO ANCHE TRA VICOVARO E CARSOLI IN A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA PER INCENDIO AL KM 564 TRA L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, AL MOMENTO NEL TRATTO CI SONO CODE VERSO NAPOLI CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, CI SONO CODE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 90 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE TRA ROMA -NAPOLI VIA CASSINO PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METROMARE E ROMAVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 16:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 16. ASTRALSPA. 20 DI FELICE CLAUDIO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRDE: SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO, CANTIERE ATTIVO ANCHE TRA VICOVARO E CARSOLI IN A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA PER INCENDIO AL KM 564 TRA L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, AL MOMENTO NEL TRATTO CI SONO CODE VERSO NAPOLI CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, CI SONO CODE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 90 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE TRA ROMA -NAPOLI VIA CASSINO PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METROMARE E ROMAVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 15:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA. 30 ALLE 16. IT E SU I NOSTRI CANALI SOCIAL DA SEGNALARE INFINE PER LA GIORNATA DI DOMANI 9 AGOSTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA DURATA DI 8 ORE DALLE 8. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 30 SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. romadailynews
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