Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 17:15 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 16. Servizio fornito da Astral. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA. 20 DI FELICE CLAUDIO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRDE: SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO, CANTIERE ATTIVO ANCHE TRA VICOVARO E CARSOLI IN A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA PER INCENDIO AL KM 564 TRA L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, AL MOMENTO NEL TRATTO CI SONO CODE VERSO NAPOLI CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, CI SONO CODE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 90 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE TRA ROMA -NAPOLI VIA CASSINO PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METROMARE E ROMAVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 15:30 - IT E SU I NOSTRI CANALI SOCIAL DA SEGNALARE INFINE PER LA GIORNATA DI DOMANI 9 AGOSTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA DURATA DI 8 ORE DALLE 8. 30 SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 12:30 - IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE LAURENTIN E PONTINA SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO TERAMO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA SPINACETO VIA DI TRIGORIA, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 DI AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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