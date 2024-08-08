Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 16:30 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 15:30 - 30 ALLE 16. 30 DA CLAUDIO DI FELICE E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ASTRALSPA. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 15. 30 SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 12:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE LAURENTIN E PONTINA SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO TERAMO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA SPINACETO VIA DI TRIGORIA, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 DI AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 11:30 - ASTRALSPA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO PER LAVORI PERMANGONO LE CODE TRA TIVOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO PER LO STESSO MOTIVO, LAVORI, PERMANGONO LE CODE SULòLA STATALE PONTINA DA VIA LAURENTINA A VIA DELLA MAGGIONA, IN DIREIZONE ROMA RESTIAMO SULLA PONTINA, MA IN DIREZIONE LATINA CODE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO A VIA DI TRIGORIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 DI AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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