Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 10:30 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 09:45 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE ROMA, CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO PERUN AUTO FERMA IN GALLERIA SI SONO FORMATE CODE DA PORTONACCIO ALLA BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA LAURENTINA E SULLA PONTINA VECCHIA, RISPETTIVAMENTE DA VIA DELLE CAMOMILLE A VIA DELLA MURATELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E DA VIA PESCARELLA ALLA VIA LAURENTINA IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE ROMA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO IN PRECEDENZA RALLENTATO è TORNATO REGOLARE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 09:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO LE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO PER LO STESSO MOTIVO, LAVORI SI SONO FORMATE CODE SULLA STATALE PONTINA DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA, IN DIREIZONE ROMA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È RALLENTATO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DAL 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO LE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO PER LO STESSO MOTIVO, LAVORI SI SONO FORMATE CODE SULLA STATALE PONTINA DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA, IN DIREIZONE ROMA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È RALLENTATO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DAL 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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