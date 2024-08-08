Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 09:15 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO LE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO PER LO STESSO MOTIVO, LAVORI SI SONO FORMATE CODE SULLA STATALE PONTINA DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA, IN DIREIZONE ROMA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È RALLENTATO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DAL 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 08:15 - IT E SU I NOSTRI CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 30 SULLA ROMAVITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SI PRESENTA SENZA PARTICOLARI CRITICITà TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE LE CONSUETE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PRIME CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE ROMA PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METROMARE E ROMAVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 07. IT E SU I NOSTRI CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SI PRESENTA SENZA PARTICOLARI CRITICITà TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE LE CONSUETE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PRIME CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE ROMA PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METROMARE E ROMAVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
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