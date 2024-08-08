Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 08:45 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 08:15 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SI PRESENTA SENZA PARTICOLARI CRITICITà TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE LE CONSUETE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PRIME CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE ROMA PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METROMARE E ROMAVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 07:30 - 30 SULLA ROMAVITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SI PRESENTA SENZA PARTICOLARI CRITICITà TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE LE CONSUETE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PRIME CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE ROMA PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METROMARE E ROMAVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 20:30 - E ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE TRA VICOVARO E CARSOLI, ATTIVO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. 30 SULLA ROMA- CIVITACASTELLANA-VITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 20. IT E SU I NOSTRI CANALI SOCIAL DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma