Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 8 agosto 2024)DELL’8 AGOSTOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE AL MOMENTO SI PRESENTA SENZA PARTICOLARI CRITICITà TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE LE CONSUETE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PRIME CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONEPER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METRE EVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METRE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23.