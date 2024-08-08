Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 07:30 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO SI PRESENTA SENZA PARTICOLARI CRITICITà TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE LE CONSUETE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PRIME CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METRomaRE E RomaVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METRomaRE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 20:30 - TRASPORTO FEROVIARIO: CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA FL1 ORTE – FIUMICNO AEROPORTO E SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO PER UN INCENDIO. I TRENI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI. PER I LAVORI DI ASTRAL SPA INFORMIAMO CHE SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DA ROMA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA LAURENTINA A VIA APPIA SU VIA TIBURTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA A24, IN DIREZIONE TERAMO ANCORA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA NELLA PROVINCIA DI ROMA SU VIA NETTUNENSE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE, PER TRAFFICO INTENSO, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI, INOLTRE CODE SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANZA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO A FORMIA INFINE, UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICNO AEROPORTO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO PER UN INCENDIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:15 - SU VIA NETTUNENSE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE, PER TRAFFICO INTENSO, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO INFINE, UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 18. romadailynews
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