Via Vitruvio altra tentata rapina

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prima hanno minacciato il titolare del minimarket di via40 brandendo una bottiglia di vetro, poi hanno preteso l’incasso. Ma a fermare i due banditi, martedì sera in via, sono intervenuti gli agenti del Commissariato Garibardi Venezia. I due, marocchini di 34 e 35 anni, sono stati arrestati per. Sempre martedì sera è finito in manette a poca distanza, in via Benedetto Marcello, un uomo della Tanzania di 36 anni che si è avvicinato a una ragazza con una scusa per poi strapparle di mano la sua borsetta. Un amico di lei è intervenuto mentre la ragazza dava l’allarme. Poi il trentaseienne è stato bloccato dalla polizia.