Via libera al decreto Omnibus | ecco che cosa cambia tutti i punti

(Di giovedì 8 agosto 2024) Viadal Consiglio dei ministri al. Nell'ultimo vertice prima della pausa estiva, il governo approva una serie di misure che vanno dal raddoppio della flat tax per i ricchi che si trasferiscono in Italia al fisco degli enti locali, passando per il contributo per gli sfollati delle Vele di Scampia. Resta fuori dal provvedimento il riordino delle concessioni demaniali, un tema spinoso, vista la procedura di infrazione della Commissione Ue sui balneari. A presentare le misure sono stati, nella conferenza stampa al termine del cdm, i ministri competenti per le misure varate: il titolare del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, e il suo vice, Maurizio Leo.