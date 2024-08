Un' Italvolley femminile stratosferica! E ora domenica la supersfida con gli Usa per l' oro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 8 agosto 2024) Semplicemente meravigliose: le ragazze di Julio Velasco battono ancora una volta la Turchia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e si regalano una notte da favola conquistando per la prima volta nella storia della pallavoloitaliana la finale per il 1-2 posto. L a finale per l'oro si disputerà11 agosto alle ore 13 contro gli Stati Uniti. Velasco ha schierato la consueta