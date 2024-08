Un nido di tartarughe si è schiuso nel Brindisino VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - Nella quiete della notte, sotto il cielo stellato, la natura ha regalato uno spettacolo di rara bellezza: la schiusa di diciotto uova di tartaruga Caretta Caretta nel lido Torre Egnazia, nel. Un evento tanto atteso quanto straordinario. I primi segnali di quanto stava per accadere si sono manifestati già nel pomeriggio. Nei pressi del, un lieve avvallamento nella sabbia aveva fatto intuire che il momento era vicino. I volontari, che con amore e dedizione avevano vegliato sulper settimane, non hanno perso tempo. Luci a raggi infrarossi sono state delicatamente posizionate per guidare le tartarughine nel loro emozionante viaggio verso il mare.