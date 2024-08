Ultime Notizie Roma del 08-08-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura la guerra in Russia con l’attacco nella oblast’ di Kursk il motivo ogni possibile operazione di kiersy nelle regioni di confine avrà un impatto sulla società russa E rafforzando nel contempo la posizione un carina nei futuri colloqui di pace con me a dirlo il consigliere presidenziale ucraino mantenendo la linea ufficiale ha rifiutato di commentare nel dettaglio La recente incursione transfrontaliera nella Blaster Russia firmando dell’esercito avrebbe fornito informazioni se noi ci andiamo negli Stati Uniti il presidente Joe biden ha dichiarato in un’intervista alla TVS di cui è stato diffuso un estratto di non essere affatto sicuro che ci sarà un trasferimento Pacifico di potere ha kamala Harris se dovesse perdere le elezioni di novembre la sua prima intervista dell’annuncio del ritiro ...