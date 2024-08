Udinese-Avellino i convocati di Pazienza | forfait dell’ultim’ora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, valido per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, mister Micheleha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Iannarilli, 12 Pizzella, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 3 Cancellieri, 21 Armellino, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 8 Rocca, 11 Sannipoli, 19 Tribuzzi, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 35 Gori, 53 Fusco, 91 Vano. REPORT Michele Rigione non partirà per Udine a scopo precauzionale per un affaticamento ai flessori. L'articolo, idiproviene da Anteprima24.it.