Ucraina | Tajani ‘attacco a Kursk reazione a invasione Mosca noi non in guerra con Russia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) – L’attacco delle truppe di Kiev nella regione russa di“è unadell’nei confronti dell’russa. Noi ovviamente non siamo incon la Russia, abbiamo sempre detto che le nostre armi non devono essere utilizzate in territorio russo. E’ una questione trae Russia e mi auguro che anche in questa parte di mondo si possa arrivare a una de-escalation e a una pace giusta che garantisca l’integrità territoriale in”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioai microfoni del Giornale radio Rai, a margine della rassegna culturale ‘Mediterranea’ a Sabaudia. L'articolo, noi non inconCalcioWeb.