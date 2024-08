Tuttosport – polemiche e fischi a Monza cos’è successo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-08 00:37:58 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: L’Inter cade contro i sauditi dell’Al Ittihad nella penultima amichevole della preparazione estiva. Nella sfida disputata all’U-Power Stadium di, decisiva la doppietta di Diaby, che ha regalato ilagli uomini di Laurent Blanc. I nerazzurri di Simone Inzaghi torneranno in campo domenica 11 agosto a Stamford Bridge contro il Chelsea per l’ultimo test prima dell’esordio in campionato contro il Genoa a Marassi il 17 agosto. Tensione nel secondo tempo Momenti caldi durante il match a causa di una gomitata di Moussa Diaby al giovane nerazzurro Alessandro Fontanarosa che ha acceso gli animi in campo, con lo stesso Diaby che, poco dopo, ha discusso animatamente con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu che in quel momento si trovavano in panchina.