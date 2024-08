Trentola Ducenta | giovane perde il controllo dell’auto ricoverato al Moscati di Aversa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ventottenne ha perso ildella sua auto e si è ribaltato lungo la carreggiata. E’ successo la notte scorsa a, in via Michelangelo Buonarroti. Attualmente, ilè all’ospedaledie non è in pericolo di vita. Sul posto, dopo l’accaduto, sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberare il 28enne dall’abitacolo della sua auto. L'articoloilaldiproviene da Anteprima24.it.