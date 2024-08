Tragedia sulla A1 poliziotto fuori servizio interviene in soccorso delle vittime

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 8 agosto 2024) AREZZO –eroe nellasull’A1 tra Badia Alpino e Arezzo. Giuseppe, della Questura di Firenze, libero dal, è intervenuto indei passeggeri del pullman scontratosi con il guardrail lo scorso 4 agosto intorno alle 17. Il pullman, per cause in corso di accertamento, si sarebbe inclinato di lato, finendo tranciato in due dal guardrail, provocando diversi feriti e un morto tra i turisti che viaggiavano in direzione Firenze. Proprio in quel momento a bordo della propria autovettura, sullo stresso tratto di autostrada in direzione Firenze, viaggiava Giuseppe,della Questura fiorentina che, libero dal, stava facendo ritorno nel capoluogo toscano insieme alla propria famiglia.