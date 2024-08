Traffico Roma del 08-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità Atac intensifica nel corso di questo mese di agosto le attività del cantiere che sta interessando la M A I lavori lo ricordiamo riguardano il rinnovo integrale dei Binari e la riqualificazione di alcune stazioni in particolare per Lasciare spazio ai cantieri da questo sabato e fino al 25 di agosto la tratta tra termini e Battistini Sara sostituita con il resto della linea quindi tra termini e Anagnina sarà regolarmente in servizio con gli orari già attualmente in vigore sempre sulla linea sono già chiusa per interventi di riqualificazione le fermate di Ottaviano e Spagna dal 19 di agosto chiuderà anche la stazione di Furio Camillo ulteriori dettagli e aggiornamentimobilita.it e su atac..it In collaborazione con Luce Verde infomobilità