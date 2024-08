Traffico Roma del 08-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno Bentornati all’ascoltomomento entrata aprime code sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est a sul Gra rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite via del Mare Pontina nel tratto prudenza anche per la segnalazione di un incidente in interna si rallenta tra Casilina Appia ricordiamo che fino al 19 agosto il tratto di sopraelevata della tangenziale è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione Stadio Olimpico da oggi al 31 agosto per lavori di potatura di duzione di carreggiata in Viale Guglielmo Marconi da Piazza Augusto Righi a Piazza della Radio entrambi i sensi di marcia lo stesso in via Giovanni Volpato da via Eugenio Barsanti a via Antonio Pacinotti attenzione alla segnaletica sul posto possibili rallentamenti possibili disagi alla circolazione poi per una manifestazione in ...