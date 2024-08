Todibo Juve salta tutto? SORPASSO del West Ham prenotate le VISITE MEDICHE le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 agosto 2024)il colpo per i bianconeri?delHam per il difensore: accordo raggiunto con il Nizza, pronte le? Clamorosa indiscrezione riportata da Fabrizio Romano:l’arrivo dialla? Secondo l’esperto di mercato, il direttore delHam Tim Steidten si starebbe recando a Nizza: il club inglese starebbe chiudendo l’accordo per il difensore.