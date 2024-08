Todibo Juve intesa ad un passo con il Nizza | Giuntoli pronto a chiudere le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 agosto 2024), Cristianoè vicino acon ilper il trasferimento del difensore: ecco le cifre dell’affare e la formula Come riportato da Tuttosport, lasta per mettere a segno il colpo Jean-Clair. La giornata di ieri è servita aper avvicinarsi ulteriormente alle richieste dele ora l’affare è in dirittura d’arrivo.