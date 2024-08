Temptation Island Lino Giuliano | Non sono un mostro non sono cattivo non sono montato

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il 29enne campano, tra i protagonisti della recente edizione diha ammesso di non vivere un periodo facile e ha promesso che le persone si potranno ricredere su di lui.infatti, in seguito ai suoi comportamenti nel villaggio per i quali poi è stato lacciato da Alessia Pascarella, è stato molto criticato dai telespettatori