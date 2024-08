Starmer deporterà nelle Falklands gli arrestati per le manifestazioni di Southport | Elon Musk condivide la fake news poi cancella

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il premier britannico Keirnon ha alcuna intenzione di spedire in «campi di detenzione d’emergenza» chi è stato arrestato nell’ambito delle violente proteste scoppiate dopo che un 17enne ha fatto irruzione in una scuola di danza a, uccidendo tre ragazzini e ferendone altri otto. Vale la pena specificarlo, dal momento che nella giornata di oggi – 8 agosto – ha fatto il giro di X unache invece sosteneva proprio comevolesse far internare i rioters. A contribuire a diffondere la bufala è stato anche il proprietario del social,, rilanciando un post virale. Accortosi della gaffe, l’ha eliminato dopo circa mezz’ora, ma ormai aveva già raggiunto quasi un milione di visualizzazioni.