Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una giovane vita spezzata in circostanza tragiche a(Perugia).ha perso la vita a23. L’automobile su cui viaggiava si è schiantata contro il pilone centrale del sottopassaggio ferroviario nella frazione di Madonna di Lugo. A bordo dell’auto, oltre a, c’erano altri due giovani. Il conducente è rimasto illeso, mentre il terzo passeggero è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Terni. I primi ad intervenire sul luogo dell’sono stati i vigili del fuoco, la cui caserma si trova a poche centinaia di metri dal punto dell’impatto. Nonostante i tentativi di rianimazione,non ce l’ha fatta. La notizia della morte di, noto calciatore e figlio del vice presidente della Pol Pen, si è rapidamente diffusa in città.