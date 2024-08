Sinner-Coric oggi in tv ATP Montreal 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Janniktornerà quest’in campo. Il n.1 del mondo è stato tra i grandi assenti del torneo olimpico di Parigi, concluso ieri con la vittoria strepitosa del serbo Novak Djokovic. Un evento nel quale Lorenzo Musetti ha rappresentato l’Italia più che degnamente ottenendo il bronzo al termine del suo percorso., al centro delle critiche per la sua rinuncia a causa di una tonsillite, guarda avanti e in agenda c’è il Masters1000 didovrà vedersela contro il croato Borna. Un test probante per l’altoatesino contro un giocatore di grande solidità, proveniente dalle qualificazioni. L’azzurro ha provato la sua condizione nei match di doppio con il britannico Jack Draper, ottenendo due vittorie convincenti. Un solo precedente tra loro, risalente al torneo di Montecarlo di due anni fa, con vittoria in tre set del nostro portacolori.