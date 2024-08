Settebello Condemi sbotta | politica al di sopra dello sport

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Continua la bufera sul caso del. Gli azzurri sono stati eliminati ai quarti delle Olimpiadi di Parigi 2024 contro l’Ungheria ma il match è stato pesantemente condizionato dalle decisioni arbitrali. L’Italia ha presentato ricorso ma è stato respinto. “Non riesco a esprimere nessun tipo di emozione per quanto accaduto e mi chiedo cosa possono imparare i bambini da un atto come quello di ieri in cui laè al di. L’unica cosa di cui sono certo è che anche se il viaggio è molto lungo, la ruota della vita gira per tutti, puoi starne certo. Siamo italiani e siamo superiori a tutto questo, sempre con la testa alta e le mani sul cuore. Sono orgoglioso di essere nato italiano, torneremo”.