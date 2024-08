Sensi trova squadra dopo l’Inter | ritorno e firma con un club di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024)l’avventura con, conclusasi con la scadenza del suo contratto, Stefanohato un’altra. E si tratta di un, in un altrodiA.– Stefanoa un passo dalla sua nuova. La notizia la riporta Gianluca Di Marzio, che conferma come il centrocampista abbiato con un altrodiA. Ovvero il Monza,nella quale ha già militato in prestito proprio prima di tornare in nerazzurro lo scorso anno. L’ormai ex giocatore del, quindi, continuerà nella massimaitaliana, dove ritroverà gli ex compagni in nerazzurro Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini.