Segre falsa e p il video choc di Davi nei quartieri islamici di Milano | GUARDA

(Di giovedì 8 agosto 2024) Klausè tornato a raccontare il clima che si respira nell'universo islamico milanese. Con un reportage pubblicato su YouTube, il terzo realizzato in questi mesi, i giornalista e massmediologo ha raccolto un'antologia dell'orrore: no al diritto ad Israele di esistere, 7 ottobre un atto della resistenza araba, ebrei popolo di sadici; ma anche, critiche feroci a Netanyahu, a Joe Biden, al presidente egiziano Al Sisi e alla senatrice Liliana. Il reportage lungo 30 minuti e girato in questi giorni tra i fedeli dei centridi Via Padova, Maderna e Jenner "mostra intolleranza e odio di molti cittadini milanesi di fede mussulmana verso il popolo ebraico e il mondo occidentale in generale', spiega. "I soldi ce li hanno gli ebrei, e comandano l'Europa e gli Stati Uniti. E Hitler avrebbe fatto bene a sterminarli tutti".