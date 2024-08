Scuola scatta aumento per i presidi | fino a 260 euro Le novità del rinnovo contrattuale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per i circa 6500 dirigenti scolastici d'Italia è in arrivo unmedio del 3,78% dello stipendio, parte dei quali destinati a retribuzione di risultato. Soddisfatti i sindacati, che però sottolineano come si tratti di fatto di circa 195netti al mese. Con la firma del contratto collettivo nazionale dell'Area dirigenziale Istruzione e ricerca (arrivata in ritardo, perché si riferisce al triennio 2019-2021), viene inoltre previsto il lavoro agile, si raddoppia dal 30 al 60% la percentuale dei posti riservati alla mobilità interregionale e si introduce la la clausola di salvaguardia della retribuzione, in caso di assegnazione ad istituzione scolastica di fascia inferiore a seguito del dimensionamento. Intanto in Cdm è stato approvato il disegno di legge di riforma dei contratti della ricerca