Scottature degli occhi in estate come prevenirle e curarle

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non tutti sanno che inun’eccessiva esposizione al sole può provocare importanti danni non solo alla pelle, ma anche aglie alle palpebre. Siamo abituati, infatti, a proteggerci applicando più volte la crema solare, ma spesso dimentichiamo di proteggere i nostri, che allo stesso modo possono essere soggetti alleed altri problemi legati ad un’intensa esposizione ai raggi UV. Masi può ovviare a questo problema così fastidioso? Courtesy of Press Officein, cosa consigliano gli esperti Zeiss, leader mondiale nella produzione di lenti perali, insieme al Dottor Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta, spiega le cause, i sintomi e i possibili trattamenti dellesolari agli