Scatta la serie B quattro le squadre super favorite

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 8 agosto 2024) La stagione 2024/2025 dellaB prenderà il via subito dopo Ferragosto, e anche quest’anno si prevede particolarmente avvincente, vista la partecipazione di città importanti e di club retrocessi dallaA dopo diversi anni. A partire dal 16 agosto, le ventipartecipanti si affronteranno in sfide emozionanti, e per le scommesse