Ruggero Tita la sua firma sull’oro | Volevamo una regata tattica siamo andati in controllo

(Di giovedì 8 agosto 2024)e Caterina Banti si riconfermano campioni olimpici di Nacra 17 misto nelle acque di Marsiglia, alle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia italiana nella Medal Race della loro classe velistica, nella quale sono entrati già con la certezza dell’argento, ha sigillato la vittoria finale piazzandosi al secondo posto di unanon facile, condizionata dal poco vento. Queste le dichiarazioni diai microfoni di Rai Sport: “Quella di oggi è stata unadifficile, perché il vento leggero ha condizionato.riusciti a gestire il tutto in maniera tranquilla, senza rischiare nulla. Dovevamo portare a casa unae così è stato. All’iniziostati vicini agli argentini, poi abbiamo capito come muoverci ea chiudere in seconda posizione avendo comunque margine”.