Romano Coordinatore Zes Unica Barone Lega | E’ La scelta migliore per il mezzogiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)): “La nomina dell’amico Giosyunico della Zesè un’ottima notizia perché si è scelto un professionista preparato e capace” “La nomina dell’amico Giosyunico della Zesè un’ottima notizia perché si è scelto un professionista preparato e capace che ha già dato prova di guidare brillantemente la Zes Campania, sono sicuro che imprimerà un nuovo passo alla Zona Economica Speciale determinando un protagonismo attrattivo per la aree più svantaggiate del Sud”. Così Luigi, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes dellaSalvini Premier. “Il Governo ha fatto lache poteva fare per la guida della Zes, ha raddoppiato le risorse per il credito d’imposta, ora bisogna soltanto lavorare per attrarre nuovi investitori e creare lavoro e sviluppo.