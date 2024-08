Roberto Vannacci e la mossa sul caso della pugile Imane Khelif | Disponibile a slacciarmi i pantaloni per dimostrare che sono uomo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) «Io chee non ho nessun problema a dimostrarlo, non avrei alcun problema a sottopormi a qualsiasi test genetico. A qualsiasi test visibile o tattile peril mio genere e il mio sesso. Senza alcun problema, ho già fatto la visita di leva 35 anni fa». Con queste parole l’europarlamentareLega il generaleinterviene alla trasmissione Zona Bianca sulolimpionicache non ha superato i test genetici per i mondiali, ma che continua a gareggiare nella categoria femminile per decisione del Cio alle Olimpiadi di Parigi. Lo scontro sul generecampionessa si è acutizzato dopo l’abbandono del ring da parte dell’azzurra Angela Carini. E dilaga anche nei salotti televisivi. Nello studio di Rete4 molti borbottano sulle parole del generaleLega.