Riesumare i corpi per la verità sul Mostro di Firenze | il caso sbarca in Parlamento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ildeldiin. L'iniziativa è del vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: «Ho presentato un'interrogazione al ministro Nordio affinché la Procura diriesumi idi Stefania Pettini e Jean Michel Kraveichvili, due delle 14 (o sedici) vittime deldi, per come richiesto dai loro stessi congiunti, dopo il ritrovamento di un Dna ignoto. Non voglio fare dietrologie, nè difendere nessuno, nè posso dire ovviamente qualcosa in materia se non quello che disse il mio grande concittadino, Francesco Bruno, criminologo di fama mondiale, che si disse convinto che ilfosse ancora vivo. Dinanzi a una possibile notitia criminis la Procura dideve agire, peraltro avendo anche l'autorizzazione dei familiari di questi due poveri ragazzi, uccisi brutalmente».