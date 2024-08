Ricordate Polly Pocket? Ora si può soggiornare nella sua casa a grandezza naturale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 8 agosto 2024) La suasta in una manina: recitava così il jingle di uno dei primi spot pubblicitari di, la linea di bambole in miniatura introdotta per la prima volta nel 1989. L’abitazione con cui il brand festeggerà i suoi 35 anni avrà invece dimensioni decisamente più grandi. Per