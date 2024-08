Regione Campania 10 milioni per progetto di radioterapia Anthem

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - Università Bicocca, Vanvitelli e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare insieme per il, unaBnct (Boron neutron capture therapy) in grado di colpire solo le cellule oncologiche risparmiando quelle sane.che ha ottenuto diecidalla, dopo che la Giunta ha approvato il contributo destinato alla costruzione di una nuova attrezzatura per la cura delle malattie oncologiche, nel complesso immobiliare ex Ciapi, di proprietà dellae concesso in uso all'Universita? "Luigi Vanvitelli". Il rivoluzionario sistema di- riporta una nota - permetterà di colpire solo le cellule neoplastiche risparmiando le cellule sane, rendendo molto più efficace, ma soprattutto più sicura, lanel paziente oncologico e in particolare nel paziente oncologico anziano e fragile.