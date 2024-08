Reggio Calabria morto 23enne in vacanza | per i parenti colpa dei buttafuori

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 8 agosto 2024) Articolo pubblicato giovedì 08 Agosto 2024, 17:30 Si chiamava Omar Bassi, ilche lo scorso 5 agosto èper un’emorragia cerebrale. Il giovane si trovava a, dove era in. Il 20 luglio, era andato a una festa in una discoteca nel Varesotto, ed era stato vittima di un pestaggio da L'articoloin: per ideiproviene da Il Difforme.