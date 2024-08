Puidgemont sfida tutti e riappare a Barcellona Gabbia per catturarlo ma è un fantasma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) La polizia della Catalogna dà la caccia a Carles: malgrado il mandato di cattura, l'ex presidente della Generalitat de Catalunya, è rientrato oggi nel paese dal Belgio per impedire lo svolgimento del voto di investitura del nuovo governo socialista nel parlamento catalano e per fare pressione sulle autorità affinché applichino la nuova legge di amnistia - che mette al riparo da azioni legali i nazionalisti catalani - anche a lui, dopo che la Corte suprema lo ha escluso dalla sua applicazione per motivi tecnici. Vuole inoltre disturbare l'investitura del socialista Salvador Illa a nuovo presidente della Catalogna.