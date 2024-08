Provare per credere!

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 agosto 2024) I social media sono pieni di video che offrono consigli su tutto. Soprattutto c’è un evergreen abbastanza evidente che riguarda i post dedicati alla mattina, a come iniziare bene la giornata. Dalla celeberrima acqua e limone, alle bevande al collagene vegano, fino alla meno popolare acqua e aceto, tutti questi video hanno una cosa in comune evidente: consigliano di consumare almeno una bevanda “speciale” appena svegli, prima di ingerire o fare qualsiasi altra cosa. Chi non ne ha provato almeno uno alzi la mano? L’ultimo? Bere uno shot di acqua e zenzero al mattino. Cerchiamo di capire insieme il perché e quali sono tutti i benefici. Bere acqua e zenzero al mattino fa bene? «La radice di zenzero, così insignificante dall’esterno, nasconde al suo interno una vasta gamma di componenti molto efficaci, ampiamente utilizzati in naturopatia».