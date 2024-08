Priscilla di Sofia Coppola in streaming e in tv su SKY

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 8 agosto 2024)diine in tv su SKY In arrivo su Sky Cinema in esclusiva l’ultimo film di, in onda lunedì 26 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), insu NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Tratto dall’autobiografia diPresley “Elvis and Me”, il film narra il racconto alternativo e privato di una delle donne più famose e invidiate al mondo, la regina simbolica del rock and roll americano, la cui storia tuttavia è stata a lungo eclissata dal calore travolgente e dalla luce dei riflettori puntati solo sul marito, Elvis. I protagonisti sono incarnati da Cailee Spaeny nel ruolo di, che le è valso la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile al Festival di Venezia 2023 e Jacob Elordi in quello del re del rock, Elvis.