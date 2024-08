Prevenzione del tumore al colon-retto dal 2025 attività di screening centralizzata su Ispro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arezzo, 8 agosto 2024 –delal, daldisuRegione al lavoro per migliorare l’organizzazione degliper ildel. La giunta ha appena definito le linee e i piani di azione del progetto preliminare, che nella versione definitiva andrà a regime nel. A partire dal prossimo anno sarà centralizzato su, l’istituto per lo studio, lae la rete oncologica, l’invio degli inviti a partecipare ai cittadini che ne hanno i requisiti, sulla base delle informazioni anagrafiche messe a disposizione delle aziende sanitarie, e sarà sempread eseguire i test di laboratorio, utilizzando un unico applicativo a livello regionale. Non si tratta però dell’unica novità all’orizzonte.