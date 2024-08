Pozzuoli | Sotto scacco dell’usura per 25 anni vittima denuncia ai Carabinieri In manette 62enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Operazione dei: imprenditore25di usura, arrestato strozzino Chi è sommerso dai debiti è isolato, vulnerabile. La sua disperazione ne offusca il giudizio.Si sente intrappolato, incapace di vedere una via d’uscita. E rivolgersi ad un usuraio, quando le strade “legali” sono ormai precluse, può sembrare l’unica soluzione. “Sembrare” è il verbo giusto perché dietro la praticità di un prestito sulla parola, immediato e in contanti c’è un vortice, un demone che divora. Ci sono violenza, minacce, ricadute psicologiche, instabilità familiari. A provarlo sulla sua pelle un imprenditore di, compromesso dai debiti al punto da affidarsi a uno strozzino. Non l’ha fatto quest’anno ma ben 25fa. Nel 1999, l’euro era ancora un progetto su carta e la richiesta fu di 5 milioni di lire.