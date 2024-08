Pontecorvo Omicidio Mourad El Guerouani il 34enne fermato respinge le accuse

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 8 agosto 2024)– Ha risposto a tutte le domande del Gip del Tribunale di Cassino Domenico Di Croce il marocchinoBoukhani El Mehdi, in carcere a Cassino dall’altra notte in stato di fermo per aver colpito con un’arma da taglio il connazionaleElche da qualche settimana lavorava presso uno stabilimento balneare in L'articoloEl, illeTemporeale Quotidiano.