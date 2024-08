Pifferi le motivazioni della condanna | Diana fatta morire per un week-end col compagno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alessiata all'ergastolo per aver abbandonato a casa per cinque giorni e mezzo la piccola, morta "di stenti e disidratazione", è stata animata da un "futile ed egoistico movente", ossia "regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine settimana con il proprio", "rispetto al prioritario diritto/dovere di accudire la figlioletta" di un anno e mezzo. Lo scrive la Corte d'Assise di Milano nellesentenza dello scorso 13 maggio. La bimba fu trovata senza vita il 20 luglio 2022 in un lettino da campeggio con a fianco solo un biberon e una bottiglietta d'acqua vuoti.