Pentathlon moderno Elena Micheli decima nel ranking round di scherma alle Olimpiadi Indietro Alice Sotero

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si chiude in chiaroscuro per l’Italia ildivalido per la prova individuale femminile deldi Parigi 2024:chiude, non distante dalla zona podio, mentrefinisce nelle retrovie e sarà costretta ad una rimonta sia in semifinale che nell’eventuale finale.chiude al decimo posto a quota 220, in virtù di 19 assalti vinti e 16 persi, in coabitazione con l’uzbeka Alise Fakhrutdinova, nona per aver vinto lo scontro diretto, mentre è 34ma e terzultima, a causa di 12 stoccate messe a segno e 23 subite, per un totale di 185 punti, assieme alla messicana Mariana Arceo, 35ma per aver perso l’assalto contro l’azzurra.