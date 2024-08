Parigi2024 | Pallanuoto Barelli Tas? Ci pensiamo ma non credo servirà

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Spero non si tratti di malafede ma che sia un errore plateale ma incomprensibile" PARIGI (FRANCIA) - "Ricorso al? Abbiamo già fatto due ricorsi presso la Federazione mondiale e sono stati respinti. Stiamo aspettando le motivazioni per il ricorso al, se lo faremo sarà per dare riscontro form